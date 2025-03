Romadailynews.it - Traffico Roma del 17-03-2025 ore 11:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in attesa della riapertura del ponte di ferro in programma giovedì Da oggi sono scattate alcune novità per la rete del bus in servizio nel territorio del XI Municipio questa mattina ha debuttato la nuova linea 96 mi ha cambiato percorso la linea 780 entrambe da giovedì passeranno appunto anche sul ponte dell'Industria la nuova linea 96 collega la zona di Corviale Largo Reduzzi con la metro Piramide e sostituisce la 718 che da oggi viene disattivata la linea 780 invece ora Viaggia tra l'euro e il nuovo capolinea di Piazzale dei Partigiani stazione Ostiense sempre da oggi è stata disattivata anche la linea 023 dettagli sul sitomobilita.it https://storage.googleapis.com/public-rdn/automation/luce-verde//03/17/file72d1a5ba-ae40-496a-b1c0-7f1835230614PmCADtRuPor2Fl2oUO9.