Traffico Roma del 17-03-2025 ore 07 | 30

LuceverdeBuongiorno dalla redazione pensavo che questo primo appuntamento della giornata con informazioni sulla viabilità dellunedì 17 marzo dalle ore ci sono naturalmente incolonnamenti su tutte le strade in entrata verso il centro sul Raccordo Anulare la situazione vede incolonnamenti in carreggiata interna a partire dall'uscita per la Casilina fino allo svincolo per La via Ardeatina ancora sul raccordo in carreggiata esterna rallentamenti a tratti dallo svincolo Trionfale Ottavia fino all' Aurelia Enel se te lo posto tranne uscite Tor Bella Monaca è Tiburtina in direzione quindi della Salaria abbiamo incolonnamenti soltanto Urbano aL'Aquila dal raccordo la tangenziale est in tangenziale code a tratti dalla stazione Tiburtina fino all'uscita Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico ma ci sono con neanche verso San Giovanni dall'uscita di Porta Maggiore a viale Castrense nella zona di talenti la polizia locale Cervignano incidente sulla Nomentana ci sono incolonnamenti nelle due direzioni tra via Ettoregnoli e via Jacopo Sannazzaro incidente anche sulla Ardeatina dove ci collegamenti tra il divino amore via di Fioranello nelle due direzioni di marcia fuori territorio da registrare un incidente sulla Pontina con le code tra l'uscita per Ardea e Pomezia Nord in direzione della capitale sulla A1-napoli 3 km di fila tra Valmontone eSud si tratta di lavori e torniamo aa partire dalle ore 8 cerimonia all'altare della patria con chiusura aldi Venezia Piazza San Marco via del Teatro Marcello inevitabili le ripercussioni anche per il trasporto pubblico maggiori informazioni su queste altre notizie sul sito