Romadailynews.it - Traffico Lazio del 17-03-2025 ore 17:30

Luceverdeveri trovati dalla redazione sulla A1 firenze-roma coda in prossimità dei lavori tra Magliano Sabina e Orte in direzione di Firenze consueti spostamenti di queste ore a Roma sul Raccordo Anulare in particolare coda in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino alla Romanina stessa situazione in carreggiata interna tra Cassia bis e lei entra nei salari e poi tra Nomentana e Prenestina odio tratti in uscita dal capitare sul tratto Urbano della A24 roma-teramo dalla tangenziale al Raccordo Anulare lavori Questa notte sulla diramazione di Roma nord dalle 22 alle 6 chiuso per chi proviene da Roma il ramo di emissione per l'auto sole in direzione di Firenze con lo stesso orario Quindi 20 26 sull'autosole chiusa per chi proviene da Napoli immissione sulla A24 roma-teramo in direzione della capitale di notte anche su via Pontina tra le 21 e le 6 la strada sarà chiusa tra Tor de' Cenci e Castel Romano verso Pomezia e tra Castel Romano e pratica di mare in direzione di Roma bene tutto grazie l'attenzione un servizio a cura della C in collaborazione con Roma Capitale