Tradimento replica puntate serali 16 marzo 2025 in streaming | Video Mediaset

Triplo appuntamento serale oggi – domenica 16– con la soap turca(Aldatmak). Ecco iper rivedere gli episodi 98, 99 e 100 in.Elmas fornisce ai giornali scandalistici le foto che ritraggono Oylum e Behram insieme, per poterle utilizzare per il proprio tornaconto per la causa di divorzio.Guzide viene convocata dal vicepresidente dell’ordine degli avvocati dopo aver ricevuto una segnalazione su di lei. È accusata di aver divulgato segreti commerciali su un cliente.Guzide aspetta una telefonata da Sezai dal Canada, ma non riesce a mettersi in contatto con lui. Oylum, disperata, si sfoga con sua madre e le racconta del bacio dato a Behram.