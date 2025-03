Latuafonte.com - Tradimento anticipazioni domani 18/03: la scoperta di Yesim

Cosa accade nella puntata diche va in ondamartedì 18 marzo 2025? Lesegnalano nuovi colpi di scena per i protagonisti della serie TV turca. In particolare, al centro dell’attenzione continuiamo a vedere Guzide e la vendetta di Tarik nei suoi confronti. A pagare, questa volta, un prezzo è Sezai, il quale è finito in prigione con gravi accuse. Nel frattempo,fa unaper lei inaspettata, che riguarda la casa in cui ora vive e Tarik, che lei ama chiamare Murat. Vediamo insieme nel dettaglio cosa succede nella puntata dipuntata di: Tarik frega ancora GuzideLesegnalano che nella puntata diin onda, 18 marzo 2025, Guzide aspetta con impazienza una risposta da parte di Sezai.