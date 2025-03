Cityrumors.it - Totti in Russia? Al Bano esclusivo: “Parlano troppi imbecilli”

Il cantante, che nel paese russo e nella capitale è un idolo, replica a chi suggerisce all’ex capitano di non andare: “Francesco vada, poi torniamo insieme per il concerto in Piazza Rossa”“non deve andare in? E perché? Chi gliel’ho impedisce, la politica? I benpensanti? Ma per favore, lasciatelo stare perché sentenziare e polemizzare su tutto, io non proprio non capisco, soprattutto adesso che tutti vogliono la pace e si sta lavorando per quello.“. E’ una furia ed è amareggiato AlCarrisi al telefono che non riesce a capire il motivo per cui sarebbe nato un caso se l’ex capitano della Roma dovesse andare a Mosca a presenziare un evento “che nulla ha a che vedere con tutto quello di cui si sta parlando”.in? Al: “” (Ansa Foto) Cityrumors.