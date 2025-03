Ilnapolista.it - Totti attaccato dalla stampa ucraina: “Totti a Mosca rovina la sua reputazione. S’è venduto per i rubli”

Francesco. Forse, chissà. Intanto il Pupone è un mezzo caso diplomatico, sicuramente un caso di malagestione della propria immagine.dovrebbe come ospite d’onore all’International RB Award l’8 aprile, premio organizzato da un sito russo di sport e scommesse per il quale erano già stati testimonial talenti come Del Piero, Figo o Cafu. Faccenda che è arrivata anche sui media russi e ucraini.Per tradizione, dai tempi degli zar,è la Terza Roma, dopo la prima e poi Costantinopoli. Oggi però c’è la guerra, e andare lì prima del (possibile) cessate il fuoco non pare proprio una grande idea.Il portale moscovita Sovetskij Sport, intanto pompa l’evento. E punta sull’attesa di Aleksandr Mostovoj, ala della nazionale russa che accoglierà il campione: “L’imperatore di Roma va a, lo so.