Lanazione.it - Toscana Pride 2025, svelata la data: sarà il 21 giugno a Prato

Leggi su Lanazione.it

, 17 marzo– Sono attese migliaia di persone per il, che si svolgerà sabato 21. L'annuncio ufficiale è stato dato dalla portavoce politica Lalique Chouette attraverso un video pubblicato oggi sui social dell'organizzazione. "È tempo di cambiare musica e fare di più di quanto abbiamo fatto finora", afferma portavoce, denunciando una società ancora permeata da discriminazioni di ogni genere. "La responsabilità è anche di chi resta indifferente, non si mobilita, non fa la sua parte per far sì che la musica cambi", aggiunge. Chouette invita quindi a partecipare al, "per celebrare tutto il nostro orgoglio, per manifestare la nostra rabbia creativa, per urlare il nostro dissenso”. "L'omolesbobitransafobia istituzionale e di Stato va combattuta.