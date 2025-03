Livornotoday.it - Toscana Pride 2025, sabato 21 giugno a Prato il corteo per i diritti Lgbtqia+: "Urliamo il dissenso contro un mondo che non ci prevede"

Leggi su Livornotoday.it

Dopo aver comunicato la città, adesso c'è anche la data: il, edizioneospitata a, si farà21. Sarà quella l'occasione per portare in piazza l’orgoglioe ribadire che "la lotta per inon si ferma mai, soprattutto di fronte ad un clima.