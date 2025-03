Lanotiziagiornale.it - Tornado e tempeste hanno devastato il centrosud degli Stati Uniti, causando almeno 40 morti e causando “incalcolabili danni”

Sono40 le persone rimaste uccise durante le violente, ie gli incendi, che questo fine settimanafunestato la zona centrale e meridionale. Eventi meteorologici estremi checausato anche decine di feriti, alcuni dei quali verserebbero in gravi condizioni, e. “Stiamo monitorando attentamente i gravie lechecolpito moltidel sud e del Midwest”, ha scritto Donald Trump sulla sua piattaforma Truth Social.il40”“La Guardia Nazionale è stata dispiegata in Arkansas e la mia amministrazione è pronta a supportare le autorità locali nei loro sforzi per aiutare le loro comunità a riprendersi dai”, ha aggiunto il presidente