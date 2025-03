Romadailynews.it - Torna Tulipark a Roma, un po’ di Olanda nella Capitale

, ogni primavera, sboccia un angolo di: il, un giardino in stile olandese che offre ai visitatori uno spettacolo floreale senza precedenti. Situato in Via dei Gordiani 73, il parco si estende su una vasta area dove, tra marzo e aprile, fioriscono oltre 500.000 tulipani di 115 varietà diverse.Ilè molto più di un semplice giardino: è un’esperienza immersiva che permette ai visitatori di passeggiare tra infinite sfumature di colore, scattare fotografie mozzafiato e creare il proprio bouquet personalizzato, raccogliendo direttamente i tulipani preferiti. Ogni anno, il parco attira migliaia di appassionati, curiosi e famiglie in cerca di una giornata diversa dal solito.Attrazioni e attività per tutte le età vi aspettano; dalle aree dedicate ai più piccoli, con giochi e laboratori, a spazi espositivi che raccontano la storia e la cultura olandese legata alla coltivazione dei tulipani.