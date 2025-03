Tvzap.it - “Torna in cucina”. Antonella Clerici nella bufera social: la sua reazione alle offese (VIDEO)

News Tv. "in".: la sua. La conduttrice della trasmissione Rai "È sempre mezzogiorno" è finita nel mirino dopo aver espresso su X un'opinione personale sul film da Oscar 'Anora'. Attaccata e criticata aspramente nei commenti,ha deciso di rispondere agli haters in apertura di puntata. Anora il vincitore di 5 oscar e' uno dei film piu' brutti, insulsi, inutili che abbia mai visto #oscar #Anora—(@anto) March 15, 2025sommersa dcritiche: laIeri, domenica 16 marzo,ha dato inizio ad una vera e propriadopo aver condiviso la sua opinione su un'opera cinematografica molto chiacchierata in questi giorni.