Chietitoday.it - Torna il doposcuola di Erga Omnes a Chieti Scalo: si cercano volontari

Leggi su Chietitoday.it

ildi: un servizio di aiuto compiti e socializzazione per i bambini, ricerca giovani.L'associazione, attiva nella promozione dell'inclusione sociale, continua con le attività delnella sua sede operativa in via Monte Grappa 176 a.