Quotidiano.net - Torna Cosmoprof. Spazio all’industria della cosmetica

Leggi su Quotidiano.net

Worldwide Bologna è l’appuntamento di riferimento per l’intera industria. É un fiore all’occhiello del nostro paese, riconosciuta come partner di business e di promozione internazionale dal Ministero degli Affari Esteri eCooperazione Internazionale e da Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, oltre che daItalia, l’associazione nazionale delle imprese cosmetiche, e dalle principali associazioni pubbliche e privare dei principali mercati", spiega Giampiero Calzolari, presidente di BolognaFiere. La 56esima edizione prenderà avvio il 20 marzo e per tre giorni, fino al 23 marzo, riempirà il quartiere fieristico di Bologna con tutte le novità del settore. "Il forte focus internazionale e la capacità di adattare il format ai diversi mercati sono i fattori chiave che rendonoWorldwide Bologna una piattaforma di riferimento per oltre 10 mila aziende e più di 500 mila operatori, con eventi in cinque continenti.