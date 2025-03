Laprimapagina.it - Torna a Volterra la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo: un fine settimana di gusto, spettacolo e tradizione

Sabato 5 e domenica 6 aprile,accoglie l’undicesima edizione delladel, l’evento che ogni anno inaugura la “primavera del” in Toscana. La manifestazione, un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia, celebra i sapori tipici del territorio, offrendo un weekend all’insegna del, della cultura e del divertimento per tutta la famiglia.Le Logge del Palazzo Pretorio, in Piazza de’ Priori, saranno il cuore pulsante dell’evento, con una varietà di espositori che proporranno il meglio della produzione locale:, formaggi, oli, vini, salumi e dolci. Il tutto sarà accompagnato da un ricco calendario di eventi, tra cui la Notte Bianca del, che sabato 5 aprile trasformerà la città con musica, negozi aperti e l’emozionante“Fuoco e Anima” in Piazza dei Priori, a partire dalle ore 23.