Topolino fake paura a Napoli | Estorce soldi armato

In questi giorni molti ragazzi hanno denunciato la presenza di un uomo mascherato dache si aggira per le strade di(in particolare in Via Toledo) e che avrebbe avuto dei comportamenti a dir poco “sconvenienti”. Mickey Mouseè diventato un caso su TikTok, dove diversi utenti hanno accusato l’individuo in questione di aver chiesto insistentementee qualcuno è andato anche oltre: “Questo ci ha chiesto del denaro e dopo esserci lamentate e avergli dato 2,5€ abbiamo scoperto che minaccia la gente”. “Ci ha mostrato un coltello, siamo traumatizzate a vita“. “Abbiamo avuto moltae ce lo ricorderemo“.Il quotidiano campano Il Mattino ha fatto sapere: “a via Toledo, la denuncia di cittadini e turisti. Si aggira nella zona di via Toledo avvicinando passanti e turisti per scattare foto, per poi pretendere denaro in modo insistente e spesso aggressivo.