Terzotemponapoli.com - Top & Flop – Venezia-Napoli 0-0: Azzurri poco concreti sotto porta

Leggi su Terzotemponapoli.com

Nel match0-0, glidominano nel possesso palla e creano numerose occasioni, ma sprecano troppo. Ilresiste grazie a un’ottima organizzazione difensiva e alle parate decisive di Radu. Con questo pareggio, ilraggiunge quota 61 punti, a -3 dall’Inter capolista. La squadra di Antonio conte dovrà riflettere su questa prestazione deludente per ritrovare la vittoria nelle prossime gare e continuare la corsa verso il titolo, che si complica maledettamente dopo la netta vittoria dell’Inter contro l’Atalanta. Ecco l’analisi di0-0, con i Topdella sfida.Top: chi si è distintoPochi i giocatori delche hanno brillato in questa sfida. Una menzione particolare per McTominay (solido a centrocampo, ha dato equilibrio alla squadra con recuperi e inserimenti.