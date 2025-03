Juventusnews24.com - Tonali Juve: primo trofeo inglese per l’obiettivo bianconero, il Newcastle trionfa in Carabao Cup contro il Liverpool di Chiesa! Quella giocata su Van Dijk è diventata virale – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24: ilvince laCupildisu VanA Wembley, ilha messo in bacheca laCup, superando 2-1 ile tornando a sollevare un70 anni dopo l’ultima volta. Sorridedel calciomercatoSandro, che vince in finalel’exFederico, in gol nella finalissima.Sandroversus Vanin the closing moments of theCup ? ? pic.twitter.com/VVwFBuTF6I— Italy Propaganda ???? (@ItalyProp) March 16, 2025Intanto sui social èquestadi, che si è ‘preso gioco’ così di Virgil vannel duello corpo a corpo.Leggi suntusnews24.com