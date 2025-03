Movieplayer.it - Tom Hardy protagonista della nuova serie di Guy Ritchie su Paramount+, ecco la data d'uscita e il trailer

Oltre al film Havoc, insu Netflix, la star di Venom arriverà anche sucon unaricca d'azioneha svelato oggi che laconTom, intitolata MobLand, debutterà sulla piattaforma di streaming il 30 maggio prossimo, condividendo anche ilufficiale. Nella, Helen Mirren e Pierce Brosnan interpretano i leader di una potente famiglia criminale, impegnata in una feroce lotta per il potere all'interno di un vasto sindacato del crimine internazionale. Lo show è prodotto in collaborazione con MTV Entertainment Studios e 101 Studios ed è distribuito da Paramount Global Content Distribution. MobLand vanta un cast eccezionale, tra cui I già citati Tom(Venom: The Last Dance) e Pierce Brosnan .