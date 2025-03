Quotidiano.net - Tom Cruise e Ana De Armas, il gossip impazza. Doppio avvistamento a Londra

Roma, 17 marzo 2025 – Tome Ana deinsieme? Negli ultimi giorni, l'attenzione dei media si è concentrata sui due attori, che sono stati avvistati in coppia in due diverse occasioni a, alimentando speculazioni su una possibile relazione sentimentale. Le due star sono state fotografate mentre condividevano momenti insieme nella capitale inglese, suscitando curiosità tra i fan e gli addetti ai lavori. Ma cosa sta succedendo davvero? Tome Ana DeIl primodei due risale al 14 febbraio 2025, quandoe desono stati visti cenare insieme in un ristorante londinese. Nonostante la data suggestiva, fonti vicine agli attori hanno riferito che si trattava di un incontro professionale, volto a discutere possibili collaborazioni future.