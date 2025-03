Baritoday.it - Tiziana Schiavarelli in scena a Bari con 'Io, la seconda figlia'

Leggi su Baritoday.it

Crediamo sempre di conoscere abbastanza di tutti, specie i nostri beniamini dello spettacolo. Ebbene,verrà a parlarci di sé in uno spettacolo autobiografico (ovviamente) divertente (come suo solito), imprevedibile (come non mai)! ABELIANO EVENTS Teatro Abeliano di.