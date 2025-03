Tiro con l’arco la Nazionale negli USA per la prima tappa di Cdm | i convocati per Auburndale

Leggi su Sportface.it

Ladiconsi appresa a prendere parte alladella Coppa del mondo. Si parte dagli Stati Uniti e più precisamente da, cittadina della Florida, con l’appuntamento in programma dal 6 al 14 aprile. L’Italia ci arriva dopo gli ottimi risultati ottenuti dalla stagione indoor, soprattutto per quanto riguarda gli Europei che hanno visto gli azzurri vincere il medagliere con un totale di venti podi. La Coppa del mondo, di fatto, prevede un appuntamento ogni mese. Dopo, infatti, si passa a Shanghai, in Cina, dal 6 all’11 maggio, per poi chiudere in Europa con le tappe di Antalya, in Turchia, dal 3 all’8 giugno e a Madrid, in Spagna, dall’8 al 13 luglio. I vincitori di ogni singolae coloro che avranno ottenuto i migliori piazzamenti nei quattro appuntamenti avranno accesso alle finali che si disputeranno a Nanchino, in Cina, il 18 e il 19 ottobre.