"Tira lo sciacquone quando c'è Meloni": Littizzetto, altro veleno sul premier. E Fazio...

Non poteva mancare Lucianinanel consueto appuntamento di Che tempo che fa di domenica 16 marzo. Questa volta l'attrice comica ha messo al centro d el suo monologo Sergio Mattarella partendo da alcuni retroscena di questa settimana che parlerebbero di un rifiuto da parte del Colle per un incontro con Elon Musk in quanto il Quirinale non si occupa di stipulare contratti per servizi. E così Lucianina ha ricostruito l'agenda del presidente della Repubblica con una sua fantomatica giornata-tipo. E di fatto non poteva mancare la consueta spruzzatina di fango sue Salvini: "Nel pomeriggio sulla sua agenda c'è scrittonei dintorni del Quirinale. Mattarella si chiude in bagno eloparecchie volte aspettando che lei vada via", e giù risate e applausi con un Fabiomolto divertito.