Ilrestodelcarlino.it - Tinsley porta il Bologna 2016 in vetta. I New Flying Balls suonano la terza

Ripongono in cornice il terzo referto rosa consecutivo i Newdi coach Matteo Lolli, che superano anche Viterbo e operano un netto sorpasso nella compressissima classifica della poule play-in Gold della conference Centro. Per i biancorossi si riapre così la corsa per un posto nellafase di Interregionale. Nei play-in Out Nordestvittoria consecutiva anche per ildi coach Giovanni Lunghini, che espugna le doghe veronesi di San Bonifacio e, complice il concomitante ko di Jesolo sul parquet della meno quotata Blu Bergamo, ghermisce il primo posto in solitaria nel girone, ritrovando l’equilibrio di squadra di inizio campionato. Dopo un inizio in salita, coi padroni di casa che sino a 7 punti di vantaggio, sono Faldini (che chiude con 9 punti), Osellieri (10), Barbotti (doppia doppia con 19 punti e 15 rimbalzi) e(15) a dare il la alla ripresa rossoblù.