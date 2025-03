Ilfattoquotidiano.it - “Ti bombarda d’amore e una volta che ti ha conquistata, si annoia e se ne va”: Jennifer Lopez “asfalta” Ben Affleck dopo il riavvicinamento a Jennifer Garner

C’è speranza per un ritorno tra Ben? A Hollywood non si parla d’altro, e le voci su un possibile triangolo amoroso si fanno sempre più insistenti. L’indiscrezione sull’ultimatum di John Miller, attuale compagno della, confermerebbe la sua insofferenza per il legame ancora esistente tra l’attrice e l’ex marito. Dello stesso parere sarebbe anche, che non avrebbe risparmiato critiche all’attore e regista statunitense.Com’è noto da mesi,e lamantengono un buon rapporto, mentre conla rottura sembra definitiva. Il divorzio è stato ufficializzato a febbraio e ora una fonte vicina alla popstar ha rivelato a Page Six che “non ha intenzione di rimanere amico di, non hanno avuto molti contatti da allora e si sono sentiti soltanto per la gestione e gli impegni scolastici dei loro figli”.