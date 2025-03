Tvplay.it - Thuram se ne va: Inter impietrita, lo prendono per 84 milioni

L’adesso si guarda le spalle: Marcusè diventato l’obiettivo principale di un top club, lo vogliono per 84.L’è riuscita a vincere, ancora una volta, contro l’Atalanta e a portare a casa un risultato incredibile vista l’attuale classifica e le posizioni in vetta. Il Napoli ha ulteriormente rallentato a Venezia e i nerazzurri, nonostante l’indiscutibile stato di forma della Dea, ne hanno approfittato e hanno allungato le distanze dalla squadra di Antonio Conte. Occhio però alla notizia di mercato che è arrivata e che non fa dormire sonni tranquilli, anzi. Ecco cos’è trapelato sul futuro (prossimo) di Marcusse ne va:, loper 84(ANSA Foto) – TvPlay.itUno dei giocatori più incisivi in questa stagione per l’di Simone Inzaghi, al netto dei problemi alla caviglia che ha avuto circa due settimane fa e che non gli hanno permesso di giocare al 100% contro Juventus e Napoli, è senza dubbio Marcus