Inter-news.it - Thuram non parte con la Francia. Un obiettivo condiviso con l’Inter!

Leggi su Inter-news.it

Marcusnon faràdella selezione dellache disputerà gli impegni di Nations League contro la Croazia: il francese potrà restare con i compagni delper recuperare da un problema fisico.LA NOTIZIA – Marcus, calciatore del, non partirà con laper le sfide di Nations League che i transalpini dovranno disputare contro la Croazia. L’attaccante nerazzurro resterà a Milano per recuperare dal problema alla caviglia che lo attanaglia da più di un mese. Piuttosto che volare con la propria Nazionale, rischiando di complicare ulteriormente le proprie condizioni, il francese potrà restare ad Appiano Gentile per gestire nella maniera più efficace possibile il recupero in vista dei prossimi impegni.Inter-News - Inter News, ultime notizie InterNews e calciomercato Inter, approfondimenti, editoriali, partite, video, pagelle, interviste, esclusive - Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (noncon la