Oasport.it - Thomas Ceccon in grande spolvero nel Challenge Schipper di Brisbane: miglior crono mondiale nei 100 sl del 2025

Notizie interessanti arrivano dall’Australia doveda gennaio ha dato il via alla sua nuova avventura in fatto di vita e di allenamenti. A, nel team del coach australiano Dean Boxall,sta proseguendo nel proprio percorso che sarà tale fino a metà di giugno, per essere pronto al via dei Mondiali di Singapore di quest’anno. I programmi prevedono che il classe 2001 del Bel Paese sia in gara in Italia nel Trofeo Settecolli.Un’avventura chesta condividendo con l’altro azzurro Alberto Razzetti, che però farà ritorno (salvo sorprese) prima in vista degli Assoluti primaverili, nonché col fuoriclasse francese Leon Marchand. Ebbene, nel week end,ha fatto parlare di sé per i riscontrimetrici ottenuti nel meeting dedicato a Jess. Il campione veneto ha gareggiato nei 100 dorso, distanza nella quale ha vinto tutto quello che si poteva e di cui è primatista, e nei 100 stile libero.