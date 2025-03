Juventusnews24.com - Thiago Motta Juventus, la rivelazione: «Progetto triennale con il tecnico in discussione». Cosa succede ora

di RedazioneNews24sulla posizione deldei bianconeri dopo il secondo crollo consecutivoA Sky Sport, l’inviato Paolo Aghemo ha fatto il punto della situazione in casa. Le parole sul futuro delbianconero e non solo.JUVE – «Questa è una squadra che deve ritrovarsi dal punto di vista psicologico e mentale. È stata travolta con l’Atalanta e nuovamente con la Fiorentina. Le parole di Del Piero sono la sintesi perfetta: la Juve è incapace di reagire ed è senz’anima, senz’anima bianconera. La domanda è: questa squadra, in questo modo, può raggiungere la Champions League? La squadra deve ricompattarsi, riunirsi, in questo momento laimportante è ritrovare la compattezza che sembra essere evaporata nel giorno di 7 giorni.