Juventusnews24.com - Thiago Motta Juve, lungo confronto alla Continassa con Giuntoli e Scanavino: ribadita la posizione della società. Cosa filtra sul futuro del tecnico

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24con i dirigenti bianconeri. Ecco le richieste fatte all’allenatoreCome rivelato da gazzetta.it, oggi c’è stato untra. Ilnon è a rischio esonero: glielo hanno ribadito chiaramente i dirigenti bianconeri, in unche è stato basato sul dialogo e non sull’accusa. Da, riferisce il quotidiano, ci si aspetta un cambio di passo netto da qui alle prossime gare per centrare la Champions League, ovvero l’obiettivo principale che il club ritiene assolutamenteportata degli investimenti fatti sulla rosa che ha a dis. L’allenatore non rischia, almeno per il momento. Leggi suntusnews24.com