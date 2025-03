Internews24.com - Thiago Motta Juve, l’ex Inter si confessa: «In 25 anni di carriera ho…»

di Redazionetorna a parlare dopo il ko con la Fiorentina, cita anche la, parte di questa vissuta in nerazzurroA Rai Sport, dopo Fiorentina–ntus, il tecnico dei bianconeriha risposto ad alcune domande dei giornalisti. Così, alla domanda se quello che sta affrontando è il momento più difficile della sua. Ricordiamo che l’allenatore vanta un lungo passato come giocatore dell’.IL MOMENTO PIU’ DIFFICILE IN? – «Quasi 25o più di 25che sono in questo mondo ho vissuto di tutto, i momenti buoni, tantissimi momenti più difficili, però alla fine fa parte del nostro lavoro è una cosa importante è rialzarsi, si cade ma ci rialza subito e avere la forza di andare oggi a letto e riflettere bene se si riesce a dormire ancora meglio e domani quando si sveglia avere la forza di alzarsi e riprendere di cominciare».