Thiago Motta ‘giustiziato’ | I giocatori aspettano solo l’esonero

Affonda ancora la Juventus di, i commenti del giorno dopo testimoniano lo scollamento tra tecnico e squadra: gli scenariAltro weekend decisamente amaro per la Juventus, sconfitta malamente dalla Fiorentina e in crisi conclamata. I bianconeri vedono a rischio il piazzamento Champions e dovranno fare il possibile, durante la pausa, per ricompattarsi e trovare una reazione, ma vista la situazione attuale il compito non si annuncia facile.: “I” – Calciomercato.it (fonte: © LaPresse) Squadra assolutamente alla deriva contro i viola, ricalcando il ko pesantissimo di sette giorni prima contro l’Atalanta. La Juventus ha deciso di confermarefino a fine stagione, come raccontato su Calciomercato.it, ma la posizione del tecnico è decisamente traballante, anche perché, a prescindere dalla fiducia della società, la sensazione è che ci siano grosse difficoltà nel far tenere la barra dritta alla squadra.