Liberoquotidiano.it - Thiago Motta fino a fine stagione, poi un nome clamoroso per la panchina: Juve, prime conferme

Sette gol subiti nei match contro Atalanta e Fiorentina, per laè un momento da incubo, l'ennesimo di. Ma al momento ladiresta salda, anche se asarà addio quasi certo. Le critiche contro di lui e il suo gioco fioccano. Del Piero è stato severo, così come Marocchi in tv su Sky. Giuntoli lo ha confermato, ma, poi sarà addio e caccia agli altri nomi, come quelli di Roberto Mancini, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini, Xavi e Tudor. Difficile invece che Conte lasci il Napoli. In caso di k.o. contro il Genoa, un esonero dinon sarebbe scontato, con la scelta di un eventuale traghettatore. Intanto dopo la gara del Franchi,ha rifiutato l'ipotesi di una dimissione per il k.o. contro la Fiorentina: “Sarebbe troppo facile farlo – le parole dia Sky –— Mi sento massimo responsabile ma a me non piacciono le cose facili".