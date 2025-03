Ilnapolista.it - Thiago Motta disorientato e disorientante, nemmeno i calciatori capiscono le sue idee (Tuttosport)

, i primi a non capire le suesono idella Juventus ()Fa tenerezza il mondo Juventus. Ormai senza parole di fronte allo strazio che è costretto a subire. Eppure il mondo dell’informazione continua in buona sostanza a salvare Giuntoli l’architetto del disastro epocale. Non più. Di lui scrive anche il direttore diGuido Vaciago:La sconcertante formazione con gli ennesimi stravolgimenti di ruoli e gli incomprensibili cambi di ieri pomeriggio ci consegnanoun. Impossibile giudicare le suecalcistiche, perché i primi a non capirle sono i giocatori, spaesati, confusi, inermi.Come si può riconnettere l’allenatore alla squadra non è immaginabile, perché tutto ciò che si vede è un gruppo allo sbando che,dopo l’eliminazione con il Psv, in cui c’era un barlume di agonismo, si è arreso alle riserve dell’Empoli in Coppa Italia e si è liquefatto contro Atalanta e Fiorentina.