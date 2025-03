Tvplay.it - Thiago Motta come Gigi Delneri: la notizia che deprime ancor di più la Juve

Spunta un dato che riguarda gli ultimi risultati dellantus diche la accomuna a una delle più disastrose degli ultimi anni e non soloè al centro delle critiche dopo la sconfitta per 3-0 contro la Fiorentina di ieri. La suantus non ha un’anima, si è spenta definitivamente dopo lo 0-4 allo Stadium contro l’Atalanta e ha proseguito la pessima serie che fin qui conta sette gol subiti e zero fatti in due partite. Uno score decisamente rivedibile, ma Giuntoli in diretta ha confermatocon la volontà di uscire insieme dal brutto momento.: lachedi più la(LaPresse) Tvplay.itLapuòa qualificarsi per la prossima Champions League, è a -1 dal Bologna quarto, non raggiungere l’obiettivo minimo significherebbe stagione fallimentare.