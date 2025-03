Juventusnews24.com - Thiago Motta alla Rai: «In 25 anni di carriera ho vissuto di tutto. Si cade, ma l’importante è rialzarsi. Alla squadra dico questo»

di Redazione JuventusNews24ha parlato a Rai Sport dopo Fiorentina-Juve: le dichiarazioni dell’allenatore dei bianconeriA Rai Sport, dopo Fiorentina–Juventus, il tecnico bianconeroha parlato così.COSA SUCCEDE – «Prima di queste due partite eravamo unamolto più solida difensivamente parlando e dobbiamo riprendere quella solidità sia a livello di reparto che a livello individuale che a livello qualitativo, fare quel qualcosa in più per riprendere quella fase del gioco e creare qualcosa in più in attacco. Abbiamo visto nelle ultime due partite che non abbiamo grande forza, sia difensivamente che offensivamente e dobbiamo riprendere sicuramente questa forza iniziando dfase difensiva e poi sono sicuro che nella fase offensiva faremo meglio».IL MOMENTO PIU’ DIFFICILE IN? – «Quasi 25o più di 25che sono inmondo hodi, i momenti buoni, tantissimi momenti più difficili, peròfine fa parte del nostro lavoro è una cosa importante è, sima ci rialza subito e avere la forza di andare oggi a letto e riflettere bene se si riesce a dormire ancora meglio e domani quando si sveglia avere la forza di alzarsi e riprendere di cominciare».