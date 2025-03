Calciomercato.it - Theo Hernandez nella Capitale: la foto infiamma i tifosi

Leggi su Calciomercato.it

in viaggio, laappare sul web e scatena subito i commenti deidel MilanAlla pausa per le nazionali, il Milan arriva con un po’ di respiro, provando a rialzarsi dopo settimane molto difficili. Pur soffrendo ancora in campo, con Lecce e Como è stato raggiunto l’obiettivo di mettere sei punti in cascina, per provare, nel finale di campionato, a ritornare in auge per la qualificazione alle coppe europee e tentare di chiudere l’annata in maniera dignitosa.: laCalciomercato.it (fonte: © LaPresse)Ancora altalenanti le prestazioni di molti big, come, ma in questa annata trovare continuità, per il Diavolo, è stato complicato fin dall’inizio. Il terzino francese è uno dei nomi maggiormente discussi del momento, con un futuro ancora tutto da scrivere.