The White Lotus – Stagione 3 Episodio 6 | il trailer promette soldi potere e donne

Leggi su Cinefilos.it

The3,6: ilIldella terzadi The6, anticipa cosa aspettarsi dopo gli eventi di una notte folle in Thailandia. L’ultimadella serie di successo della HBO segue un nuovo gruppo di personaggi in vacanza nel lussuoso resort thailandese del. Dopo che l’5 ha rotto la formula tradizionale dello show ed è stato ambientato interamente di notte, il prossimo6 seguirà ancora una volta i personaggi della terzadi Thementre inizia un nuovo giorno in paradiso. L’andrà in onda il 23 marzo su Max.Nelpubblicato da Max TV per il prossimodi The, Belinda cita Scarface mentre parla con suo figlio, che è finalmente arrivato al resort thailandese.