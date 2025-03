The White Lotus – stagione 3 | cosa sta succedendo al Tim?

Leggi su Cinefilos.it

The3:staalothy (Jason Isaacs) è sull’orlo di una decisione incredibilmente oscura nell’episodio 5 della terzadi The, con il suo ragionamento che si collega a elementi precedenti della sua trama.othy è stato senza dubbio uno dei principali obiettivi del cast della nuova. I crimini diothy con Kenny in Thehanno sollevato molti problemi per il patriarca della famiglia Ratliff, nonostante lui desideri rilassarsi in una vacanza benessere.Nell’episodio 4 della3 di The, è stato implicato cheothy abbia rubato la pistola di Gaitok dalla cabina di sicurezza dell’hotel titolare. Ciò è stato confermato nell’episodio successivo, conothy che continua a precipitare data la sua situazione disperata.