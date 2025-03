Ilnapolista.it - The same old Gattuso, il suo Hajduk Spalato perde la sfida scudetto e lui litiga in tv in tre lingue diverse – VIDEO

Leggi su Ilnapolista.it

Ilvecchio. La commistione maccheronica tra inglese e italiano è voluta, rende omaggio all’abilità sempre riconosciuta adi perorare la propria causa nonostante tutto e tutti. E lo ha fatto ancora una volta, dopo la pesante sconfitta per 0-3 contro il Rijeka, che ha costretto il suoa cedere la vetta del campionato croato.Aperò importa più di come si parla della sua squadra. E su MAXSport1, in diretta televisiva, l’allenatore italiano ha avuto un acceso confronto con Josko Jelicic, ex calciatore die Dinamo Zagabria oggi opinionista tv.Leggi anche: Il solito: L’segna al 91?, i suoi si avvicinano alla panchina per bere, lui li ricaccia in campo a suo modo –La lite tv trae Josko JelicicAl momento dell’arrivo in studio,si rifiuta di stringere la mano a Jelicic, e parte all’attacco.