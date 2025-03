The Players Championship | McIlroy e Spaun in parità dopo il quarto round oggi i playoff

Leggi su Sportface.it

Servirà ilper assegnare il titolo al The2025, prestigioso appuntamento del PGA Tour di golf in corso a Ponte Vedra Beach, in Florida.l’ultimo, infatti, Rorye J.J.si trovano incon 276 colpi (-12) e si contenderanno il trofeo allo spareggio sulle tre buche (minimo) previste sul TPC Sawgrass. Non è stato possibile giocare ilsubitola conclusione dela causa del temporale che ha costretto gli organizzatori a interrompere la giornata per oltre quattro ore. A quel punto, una volta terminato il giro, non c’era la luce necessaria per disputare lo spareggio. Per la prima volta in dieci anni il Thesi chiuderà ai: in palio ben 25 milioni di dollari, oltre a 750 punti FedEx.The, la classificailDietro il duo formato da, staccato di due buche ecco un terzetto composto dagli statunitensi Tom Hoge (che nell’ultimoha guadagnato ben 19 posizioni chiudendo con un -6 di giornata), Akshay Bhatia e Lucas Glover.