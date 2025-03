The Players Championship | McIlroy batte Spaun al playoff e si aggiudica il torneo

Leggi su Sportface.it

È servita una giornata aggiuntiva per assegnare il titolo al The2025, prestigioso appuntamento del PGA Tour di golf in corso a Ponte Vedra Beach. In Florida, è Rorya superare al play-off, che si è disputato sulla distanza di tre buche, l’americano John MichaelJr con cui aveva chiuso alla pari, con uno score di 276 (-12) colpi, il. Dopo il quarto e ultimo giro, infatti, Rorye J.J.si sono trovati in parità sono stati costretti a tornare sul green nella giornata di lunedì a causa del temporale che ha costretto gli organizzatori a interrompere la giornata per oltre quattro ore ieri. A quel punto, una volta terminato il giro, non c’era la luce necessaria per disputare lo spareggio, il primo in dieci anni nell’evento giunto alla sua 51esim edizioneThe, la classificaDietro il duo formato da, staccato di due buche ecco un terzetto composto dagli statunitensi Tom Hoge (che nell’ultimo round ha guadagnato ben 19 posizioni chiudendo con un -6 di giornata), Akshay Bhatia e Lucas Glover.