Spettacolo.periodicodaily.com - “The Man I Love”: La Serata di Apertura della Rassegna “Jazz on Symphony”

Il 22 e 23 marzo 2025, all’Auditorium Manzoni di Bologna, si apre laon” di Paolo Fresu con l’Orchestra del Teatro Comunale, diretta da Celso Valli. Le cantanti Ornella Vanoni, Malika Ayane e Simona Molinari interpreteranno i più celebri temi d’amore nella“The Man I”.“on”, Ornella Vanoni, Malika Ayane e Simona Molinari in ‘The Man I’ all’Auditorium ManzoniLaon” si apre con un evento straordinario: tre grandi artistemusica italiana, Ornella Vanoni, Malika Ayane e Simona Molinari, si esibiranno in celebri temi d’amorestoriamusica. La, intitolata “The Man I”, si svolgerà sabato 22 marzo e domenica 23 marzo alle 20:30 presso l’Auditorium Manzoni di Bologna. L’evento è stato ideato dal trombettista e compositore Paolo Fresu, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna.