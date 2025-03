Superguidatv.it - The Electric State, guerra tra umani e robot nel blockbuster Netflix | Recensione

In una versione alternativa degli anni Novanta, si è scatenata unatra, conclusasi nel 1994 con la firma di un trattato di pace tra l’allora presidente americano Bill Clinton e Mr. Peanut, secondo il quale isuperstiti sarebbero stati esiliati nel deserto. Unavinta dall’tà grazie all’invenzione del ricco magnate della tecnologia Ethan Skate, che ha creato dei rivoluzionari dispositivi di realtà virtuale noti come Neurocaster, ormai diffusi in ogni angolo del pianeta.Al centro di Thevi è il personaggio di Michelle, un’adolescente che ha perso tutta la sua famiglia in un drammatico incidente d’auto, incluso l’amato fratello minore Christopher, un vero e proprio genio dell’informatica. Una sera la ragazza riceve la visita di un buffoche le ricorda proprio Chris e che la trascinerà in un’incredibile avventura, dove con l’aiuto del contrabbandiere Keats scoprirà un’incredibile verità su quel nuovo mondo.