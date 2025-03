Nerdpool.it - The Elder Scrolls Online: Fallen Banners disponibile su Pc/Mac

Leggi su Nerdpool.it

Il pacchetto dungeon Thee l’aggiornamento 45 gratuito del gioco base sono ora disponibili su PC/Mac. I giocatori possono esplorare due nuovi dungeon da quattro giocatori, Exiled Redoubt e Lep Seclusa.e l’aggiornamento 45 arrivano su console il 26 marzo. Per iniziare il 2025 di ESO,introduce due nuovi dungeon PvE con le proprie storie, personaggi, sfide, segreti e scontri con i boss unici. I giocatori possono ottenere ricompense come set di oggetti, collezionabili e obiettivi facendosi strada tra i nuovi contenuti con un massimo di altri tre giocatori (quattro in totale). Per accedere ai contenuti di, i giocatori devono avere un abbonamento a ESO Plus. Nel corso dell’anno, però, si potrà accedere a questi contenuti in altri modi: tutti i dettagli su Exiled Redoubt e Lep Seclusa sul sito ufficiale di ESO.