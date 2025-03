TFA sostegno Indire da 40 CFU 3 anni di servizio | requisiti in modalità telematica ma con esami in presenza Costo massimo 1 500 euro

Leggi su Orizzontescuola.it

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha definito, con un decreto specifico di prossima emanazione, i criteri per l’attivazione e la gestione dei percorsi di specializzazione per ilrivolti ai docenti. Questi percorsi, previsti dall’articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, sono stati introdotti per rispondere alla necessità di aumentare il numero di insegnanti specializzati nel supporto agli alunni con disabilità.L'articolo TFAda 40 CFU, 3di, inma conin1.500