Terribile scontro tra un tir ed un furgoncino Pensionato di 70 anni resta gravemente ferito Elitrasportato a Roma si teme per la sua vita Lo schianto a Priverno

Impatto violento tra due mezzi pesantiUn grave incidente stradale si è verificato nella prima mattinata di oggi, intorno alle ore 8:00, lungo la Strada Provinciale Gricilli, nel territorio di. A scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, sono stati un furgone e un camion che viaggiavano in direzioni opposte.un uomo di 70Ad avere la peggio è stato il conducente del furgone, un uomo di 70, che ha riportato lesioni serie a seguito del violento impatto. I primi soccorritori hanno richiesto immediatamente l’intervento del 118, che dopo una rapida valutazione delle sue condizioni ha deciso di trasportarlo d’urgenza in elicottero presso un ospedale diper ricevere cure specialistiche.Conducente del camion trasa LatinaAnche il conducente del camion ha riportato ferite, seppur meno gravi.