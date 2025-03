Ilveggente.it - Terremoto Atp: ufficiale, Sinner cola a picco

Sgambetto a Jannik, il verdetto è tanto inaspettato quanto spietato: stavolta a farla franca è stato il rivale iberico Carlos Alcaraz.Ci vorrebbe una certa onestà intellettuale per ammettere che l’assenza di Janniksta incidendo, e anche parecchio, sull’andamento del Tour. Senza di lui le dinamiche sono diverse, ovviamente, e ci si diverte anche meno. A dirlo sono gli spettatori ma non i tennisti – non che la cosa ci sorprenda – che per 3 mesi faranno ben volentieri a meno del numero 1 del mondo.Atp:(AnsaFoto) – Ilveggente.itIl solo ad avere ammesso che la lontananza dell’azzurro sia “un vantaggio per tutti” è stato Daniil Medvedev. Gli altri, incluso Carlos Alcaraz, hanno invece minimizzato; lo spagnolo, nello specifico, ha detto che lui persegue i suoi obiettivi indipendentemente da Jannik e che poco gli importa, dunque, che il suo avversario ci sia o meno.