Terremoto a Catanzaro, scossa di magnitudo 3.4

. Unadi3.4 è stata avvertita poco dopo mezzogiorno nella provincia calabrese. Come riporta il sito dell’Ingv, Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’epicentro è stato registrato a 1 km circa dal comune di Tiriolo. ? DATI #RIVISTI #ML 3.4 ore 12:08 IT del 17-03-2025 a 1 km W Tiriolo (CZ) Prof= 8.8 Km #INGV41665001 https://t.co/W3DwOWIlpR https://t.co/qVmIRSbQbV— INGVterremoti (@INGVterremoti) March 17, 2025, nella nottedi2.9Nella notte si è verificato un altro sciame sismico. Lapiù forte è stata registrata alle 00:34 con2.9, epicentro ad un chilometro da Miglierina e ipocentro a 11 km di profondità. Almeno sette in totale le scosse registrate dalla mezzanotte nella zona, stando ai rilevamenti dell’Ingv.