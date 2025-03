Zon.it - Tentato furto in un bar di Pagani: il sistema d’allarme mette in fuga i ladri

Leggi su Zon.it

Nella notte tra venerdì e sabato scorso, un tentativo diè stato sventato presso il bar “Mezzanino” di via De Gasperi, a. Ilha segnalato la presenza di uno o più intrusi all’interno del locale, attivando immediatamente l’intervento della vigilanza privata “Guardian“.Il bar, che ospita diverse slot machine oltre alla cassa, è stato bersaglio di un’azione criminale che, tuttavia, non è andata a segno. Le immagini delle telecamere di sorveglianza potrebbero ora essere analizzate per individuare i responsabili, a condizione che i titolari decidano di sporgere denuncia.Il fenomeno dei furti notturni continua a rappresentare un problema per la provincia di Salerno, con l’Agro nocerino sarnese tra le aree più colpite negli ultimi mesi.Fonte: SalernoTodaySegui ZON.